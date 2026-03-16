Lautaro, Bastoni e Calhanlu sono stati oggetto di monitoraggio da parte dello staff medico dell’Inter in vista della partita contro Firenze. Lo staff segue da vicino le condizioni di questi giocatori, che sono considerati pilastri della squadra. La situazione dei tre atleti viene aggiornata costantemente mentre si avvicina l’appuntamento sul campo.

Inter News 24 Infortuni Inter, lo staff medico dei nerazzurri monitora costantemente le condizioni dei pilastri fondamentali di Cristian Chivu. Il clima ad Appiano Gentile è di massima cautela in vista della delicata trasferta del Franchi contro la Fiorentina. L’infermeria dei meneghini continua a essere il centro dell’attenzione, specialmente per quanto riguarda il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, regna ancora una certa incertezza sulla disponibilità di Lautaro Martinez, l’attaccante argentino e leader carismatico della Beneamata. Il “Toro” sta seguendo un percorso di recupero personalizzato e la sua presenza non è affatto scontata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Infortuni Inter, le ultime verso Firenze: ecco come stanno Lautaro, Bastoni e Calhanoglu

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