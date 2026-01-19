Inter Arsenal probabili formazioni | torna Bastoni con Lautaro ci sarà…

Le probabili formazioni di Inter e Arsenal si stanno definendo in vista della partita di questa mattina alle 11 ad Appiano Gentile. L’Inter si prepara a schierare Bastoni, che torna in campo, con Lautaro Martinez pronto a contribuire all’attacco. Entrambe le squadre affinano gli ultimi dettagli per affrontare la sfida, che si preannuncia importante nel contesto della competizione.

Inter Arsenal probabili formazioni. Ultimi preparativi ad Appiano Gentile per l’ Inter, che questa mattina alle 11.30 tornerà in campo per la rifinitura in vista della sfida di domani sera a San Siro contro l’ Arsenal. Dopo il lavoro di scarico svolto nella giornata di ieri, quello odierno rappresenta l’unico vero allenamento mirato al big match di Champions League contro i Gunners, una gara che può indirizzare il cammino europeo dei nerazzurri. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Cristian Chivu dovrebbe confermare gran parte dell’undici visto a Udine, con almeno otto titolari pronti a partire dal primo minuto.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

L'Inter si prepara ad affrontare l'Udinese con un ampio turnover, in vista di un importante impegno di campionato. In attacco, torna Lautaro Martinez, mentre a centrocampo Christian Chivu opta per Sucic, Frattesi e Barella come vertice basso. Ecco le probabili formazioni delle due squadre, con l'obiettivo di mantenere la posizione di testa in classifica.

