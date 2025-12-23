Inter sarà rivoluzione in difesa | 3 già sicuri di lasciare Valutazioni anche su Bisseck

L’Inter si prepara a una fase di rinnovamento, con attenzione particolare alla difesa. Tre calciatori sono già certi di lasciare il club, mentre si valutano possibili inserimenti, tra cui Bisseck. La società lavora per creare una squadra più giovane e competitiva in vista della prossima stagione, mantenendo un approccio sobrio e mirato alle esigenze tecniche e strategiche.

L’estate dell’Inter si preannuncia piuttosto movimentata sul fronte calciomercato. In casa nerazzurra si ragiona infatti su un deciso ringiovanimento dell’organico, con particolare attenzione al reparto difensivo, destinato a cambiare volto nella prossima stagione. I primi nomi iniziano già a circolare. Tra questi c’è quello di Stefan de Vrij, che potrebbe lasciare Milano dopo un’annata con minutaggio ridotto: non è escluso, anzi, che un’uscita possa essere valutata già nel mercato di gennaio, qualora si presentassero le condizioni giuste. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, però, le partenze più certe sono previste soprattutto in estate. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Mercato Inter, rivoluzione a centrocampo in estate: può lasciare anche Calhanoglu. E al suo posto… Leggi anche: Calciomercato Inter, rivoluzione in difesa per la squadra di Chivu? Sono ben tre addii già decisi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mercato Inter, pronta la rivoluzione in difesa? Arrivano le conferme, ecco gli scenari per la prossima estate - Le ultimissime Mancano pochi mesi all’avvio della rivoluzione difensiva dell’Inter. calcionews24.com

