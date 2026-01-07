Coppa Italia Primavera | l’Inter batte la Samp ai rigori 7-6 e vola ai quarti

L’Inter Primavera si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Italia, superando la Sampdoria ai rigori con il punteggio di 7-6. La partita, combattuta e equilibrata, si è conclusa dopo una serie di tiri dagli undici metri, confermando la determinazione della squadra nerazzurra nel proseguire il cammino nella competizione.

Coppa Italia Primavera. L’ Inter Primavera continua la sua corsa in Coppa Italia con un passaggio ai quarti di finale conquistato con il brivido. I nerazzurri hanno superato la Sampdoria ai calci di rigore per 7-6, dopo una partita ricca di emozioni che li aveva visti chiudere il primo tempo in vantaggio 2-0. Tuttavia, i blucerchiati hanno reagito nel secondo tempo, trovando il gol del pareggio all’ultimo secondo dei tempi regolamentari con Mezzotero. La partita ha visto le reti di Kukulis al 2’ e La Torre al 34’ per l’ Inter, mentre la Sampdoria ha risposto con Mezzotero al 55’ e nuovamente al 93’. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

