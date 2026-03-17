Fine corsa Bodo Sporting ai quarti di Champions dopo i supplementari

Lo Sporting Lisbona ha eliminato il Bodo Glimt ai turni finali e si è qualificato per i quarti di Champions League dopo una partita giocata a Lisbona. La sfida si è conclusa con l’accesso della squadra portoghese alla fase successiva del torneo. La vittoria è arrivata dopo i tempi supplementari, chiudendo così il percorso del Bodo Glimt nella competizione.

LISBONA (PORTOGALLO) - Uno straripante Sporting Lisbona scrive la parola fine alla favola Bodo Glimt e stacca il pass per i quarti di Champions League. All'Alvalade, i lusitani rimontano i tre gol subiti all'andata in Norvegia, vincendo per 5-0 dopo i tempi supplementari il ritorno degli ottavi. Nei novanta minuti i gol di Inacio, Goncalves e Suarez (su rigore) permettono allo Sporting di pareggiare i conti: a completare poi l'opera ci hanno pensato Araujo e Nel. Un Bodo mai così in difficoltà, nonostante il blocco basso, non è riuscito a reggere l'intensità dello Sporting, che ha creato una caterva di palle gol (ben 38 i tiri totali). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Fine corsa Bodo, Sporting ai quarti di Champions dopo i supplementari Articoli correlati Sporting Bodo Glimt 5-0: rimonta epica dei portoghesi, qualificazione ai quarti centrata ai supplementari! Cosa è successoFulham, colpo a sorpresa per l’estate: tutto fatto per l’arrivo di Pepi! I dettagli dell’accordo col PSV Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio... Diretta gol Champions League: Sporting Bodo Glimt 4-0 ai supplementariCalciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Tutti gli aggiornamenti su Fine corsa Temi più discussi: Dominio del Bodo Glimt in Norvegia, 3-0 netto allo Sporting; Il Bodø/Glimt continua la sua favolosa corsa in UCL con una storica vittoria sullo Sporting Lisbona; Bodo/Glimt per 3 mesi lontano dalla Norvegia: così ha battuto City, Inter e Sporting in Champions; Champions League | A Madrid fa tutto Valverde, il Bodo non stupisce più: tutti i risultati. Finisce il sogno del Bodo, lo Sporting vince 5-0 dopo i supplementari e vola ai quartiIl Bodo Glimt aveva vinto 3-0 in Norvegia, lo Sporting completa la rimonta a Lisbona dopo i supplementari ... msn.com Analisi della diretta Sporting Lisbona Bodo/Glimt, presentazioe delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultatoAnalisi della diretta Sporting Lisbona Bodo/Glimt, presentazioe delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, quote e possibile risultato ... ilsussidiario.net Fine corsa per il gigantesco e costosissimo doppio pieghevole, ma sono in arrivo nuovi progetti - facebook.com facebook Fine corsa per il gigantesco e costosissimo doppio pieghevole, ma sono in arrivo nuovi progetti x.com