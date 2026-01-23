Industria del futuro | robotica e Intelligenza artificiale al Joiint Lab

Il Joiint Lab rappresenta un nuovo passo nell’evoluzione dell’industria del futuro, grazie alla collaborazione tra l’Istituto Italiano di Tecnologia e il consorzio privato Intellimech. Rinnovata per altri 11 anni, questa partnership si concentra sull’implementazione di robotica e intelligenza artificiale, promuovendo innovazione e sviluppo sostenibile nel settore industriale italiano.

L’ACCORDO. Si rinnova per 11 anni la collaborazione tra Istituto Italiano di Tecnologia e consorzio privato Intellimech. Investimento di 5 milioni di euro in ricerca e formazione al Kilometro Rosso di Stezzano. Con un investimento iniziale di 5 milioni di euro, si rinnova per 11 anni l’accordo tra Istituto Italiano di Tecnologia e consorzio privato Intellimech per il laboratorio congiunto Joiint Lab, il «ponte» tra mondo della ricerca e industria nato nel 2020 con l’obiettivo di dare forma alle fabbriche del futuro attraverso l’applicazione della robotica e dell’intelligenza artificiale. Il consolidamento di questo ecosistema pubblico-privato è stato ufficializzato a Bergamo in occasione di un evento organizzato con Confindustria Bergamo, Kilometro Rosso e Università degli Studi di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

