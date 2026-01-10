Nell’era dell’intelligenza artificiale c’è un nuovo rischio per la sicurezza nucleare globale

Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, emergono nuove sfide per la sicurezza nucleare globale. Se in passato il principale pericolo derivava dall’errore umano, oggi si apre anche la possibilità di rischi derivanti da sistemi automatizzati e vulnerabilità tecniche. È importante comprendere come queste innovazioni possano influenzare la stabilità e quali misure siano necessarie per garantire la sicurezza internazionale.

Per decenni il pericolo più grande per la sicurezza nucleare è stato l'errore umano. Il rischio che qualcuno con accesso ai pulsanti delle testate più letali del mondo decidesse davvero di pigiarli. Il 2026 potrebbe essere l'anno in cui il rischio più grande si sposta dall'uomo alla macchina, magari una capace di convincere l'uomo a fare cose che altrimenti non avrebbe fatto. Nell'era dell'intelligenza artificiale generativa, dei deepfake e della disinformazione algoritmica, i sistemi di allerta nucleare – costruiti per reagire in pochi minuti – sono esposti a una nuova vulnerabilità: la possibilità che un'informazione falsa ma credibile venga scambiata per una minaccia atomica, e dia inizio a un'escalation.

