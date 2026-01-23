Tangenziale Napoli Federconsumatori Campania | No alla narrazione di Massa di aumenti dei pedaggi dovuti

Federconsumatori Campania esprime la propria contrarietà alle recenti affermazioni dell’amministratore Luigi Massa riguardo agli aumenti dei pedaggi sulla Tangenziale di Napoli. Secondo quanto dichiarato, l’aumento di 5 centesimi sarebbe sottostimato e il costo dovrebbe essere di almeno 1,20 euro, con l’inflazione come giustificazione. La posizione dei consumatori è chiara: si tratta di una comunicazione che rischia di alimentare confusione e insoddisfazione tra gli utenti.

Tempo di lettura: 3 minuti "Basiti, apprendiamo da fonti di stampa che secondo l'ad Luigi Massa non solo l'aumento del pedaggio della Tangenziale di Napoli di 5 centesimi è giusto, ma addirittura sottostimato, perché la stessa Tangenziale dovrebbe costare almeno 1,20 euro, adducendo l'inflazione per giustificare quella che agli occhi dei consumatori appare più come una provocazione che una spiegazione. A questa narrazione dell'aumento dovuto ci opponiamo con estrema forza ". Lo afferma Giovanni Berritto, presidente di Federconsumatori Campania APS, commentando una recente videointervista rilasciata dall'amministratore delegato di Tangenziale di Napoli.

