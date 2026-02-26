L' associazione a tutela dei consumatori ha presentato un esposto all’Agcom chiedendo di aprire un’indagine e sanzionare l’artista Tutta colpa di un grosso fiore arancione

Un'associazione di consumatori ha segnalato all'Autorità per le comunicazioni un episodio che coinvolge un noto artista, chiedendo di avviare un’indagine. La questione riguarda un presunto coinvolgimento in una forma di pubblicità nascosta, che avrebbe attirato l’attenzione di molti. La vicenda si concentra su un dettaglio particolare: un grosso fiore arancione.

P rimo classificato. «È Dargen D’Amico il primo cantante di Sanremo a finire nella trappola della pubblicità occulta », assicura il Codacons. E si scatena così la prima piccola grande polemica di questa edizione. L’associazione a tutela dei consumatori ha messo sotto accusa il cantante di Ai Ai per un dettaglio del look sfoggiato nella sua esibizione di ieri: una gerbera dal colore molto sgargiante. Un colore che, non a caso, ricorda quello di un notissimo aperitivo. Di qui l’esposto all’Agcom, con la richiesta di «aprire un’indagine e sanzionare l’artista». FantaSanremo 2026: la guida definitiva tra bonus, malus e i favoriti dell’Ariston X Leggi anche › “Ai Ai”, Dargen D’Amico: nessuno aveva mai portato al festival l’Intelligenza Artificiale Dargen D’Amico nel mirino del Codacons, polemica Sanremo 2026: «Pubblicità occulta». 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'associazione presenta un esposto all'Agcom contro Dargen D'Amico, sostenendo che il fiore arancione indossato all'Ariston, legato ai bonus del Fantasanremo e a un brand sponsor, possa configurare pubblicità occulta. L'artista replica in sala stampa: «Mi