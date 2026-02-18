Infortunio Bremer cosa filtra dopo il problema fisico rimediato in Galatasaray Juve Le ultime novità

Bremer si è infortunato durante la partita tra Galatasaray e Juventus, e questa notizia preoccupa i tifosi bianconeri. Il difensore brasiliano ha accusato un problema fisico che potrebbe tenerlo lontano dal campo nelle prossime partite. Fonti vicine alla squadra rivelano che il problema è stato causato da uno sforzo eccessivo durante il match, e i medici stanno valutando l’entità dell’infortunio. I suoi compagni di squadra si preparano a eventuali sostituzioni, mentre i dirigenti monitorano attentamente la situazione.

Infortunio Bremer, cosa filtra dopo il problema fisico rimediato dal difensore brasiliano in Galatasaray Juve. Le ultime novità. La Juve rientra dalla trasferta di Istanbul con una batosta e con qualche preoccupazione di troppo legata all’infermeria. L’analisi odierna di Tuttosport sottolinea come la situazione lasci un pelino d’ansia nell’ambiente bianconero, in particolare per le condizioni di Gleison Bremer. Il difensore è stato costretto a lasciare il campo già nel primo tempo della sfida contro il Galatasaray, sostituito da Federico Gatti, a causa di un fastidio ai flessori. LE ULTIME DALLA CONTINASSA Il centrale sarà monitorato già nella giornata di oggi presso il J Medical per valutare l’entità del problema e capire se esistano margini per un recupero lampo in vista della sfida di sabato contro il Como. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

