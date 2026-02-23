Infortunio Loftus-Cheek rischio stagione finita | tegola Milan

Ruben Loftus-Cheek si è infortunato durante la partita contro il Parma, causando preoccupazione tra i tifosi del Milan. Il centrocampista inglese è stato trasportato in barella e sottoposto a un intervento chirurgico, alimentando il timore di una possibile fine anticipata della sua stagione. La squadra ora attende notizie sui tempi di recupero, mentre i medici monitorano attentamente la sua condizione. La squadra dovrà fare a meno di lui nelle prossime partite.

Ci sono stati attimi di grande paura in casa Milan per l’infortunio occorso a Ruben Loftus-Cheek con il centrocampista inglese che è uscito in barella durante Milan-Parma ed è stato operato nella giornata di oggi. Possibile stagione finita per Loftus-Cheek (Ansa Foto) – calciomercato.it Il numero 8 del Milan è stato operato questa mattina e ci sono forti possibilità che la stagione del calciatore inglese sia ormai terminata. Operato per la frattura dell’osso alveolare, Loftus-Cheek dovrà restare fermo per un bel po’. L’alimentazione del calciatore potrebbe avvenire tramite cannuccia per i primi tempi e si dovrà capire se siano state applicate delle viti o delle placche. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Infortunio Loftus Cheek, oggi l’operazione a denti e mascella: rischio stagione finita? Cosa filtraLoftus Cheek si è sottoposto a un intervento chirurgico ai denti e alla mascella dopo uno scontro violento in campo.

Calvario Milan: cade con il Parma e perde Loftus-Cheek, stagione a rischio e ansia da DerbyIl Milan subisce una sconfitta contro il Parma, causata da errori difensivi e mancanza di ritmo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Milan, infortunio per Loftus-Cheek: frattura dell'osso alveolare, stagione a rischio; Loftus-Cheek massacrato a San Siro: il Milan lo ha perso nel momento peggiore e ora trema davvero; Milan, brutto infortunio per Loftus-Cheek: frattura all’osso alveolare, stagione compromessa; Il Milan cade in casa con il Parma e dice addio allo scudetto.

Loftus-Cheek, infortunio: frattura dell'osso alveolare, stagione a rischio. Ecco come sta e cosa rischiaPotrebbe essere già finita la stagione di Ruben Loftus-Cheek. Nella sfida a San Siro che il Milan ha poi perso contro il Parma, il ... msn.com

Infortunio Loftus Cheek, oggi l’operazione a denti e mascella: rischio stagione finita? Cosa filtraInfortunio Loftus Cheek, oggi l’operazione a denti e mascella: rischio stagione finita? Ecco cosa filtra sui tempi di recupero dopo lo spavento di ieri Attimi di pura apprensione e di grande paura han ... calcionews24.com

Ruben Loftus-Cheek ha subìto un grave infortunio durante Milan-Parma: il centrocampista inglese è uscito in barella dopo uno scontro con il portiere Corvi. Gli esami medici hanno evidenziato la frattura dell’osso alveolare e dei denti superiori, senza trauma cr - facebook.com facebook

MILAN - Infortunio Loftus Cheek, i possibili tempi di recupero, salterà il Napoli ift.tt/6KkSIZC x.com