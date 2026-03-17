Il difensore del Bologna ha subito un infortunio durante l’ultima partita, che ha portato a un nuovo stop per il giocatore. La società ha diffuso un comunicato ufficiale sulle condizioni e sui tempi di recupero, annunciando che dovrà rimanere fuori per un certo periodo. Le notizie provenienti dall’infermeria indicano un prolungato assenza per il calciatore.

Calciomercato Juventus: Koné e Goretzka (a zero) i nomi a centrocampo. Ma per l’attacco il ‘colpo’ è già in casa. Dentro alle mosse dei bianconeri Inter tra campo e mercato: chi arriva e chi parte in estate! Novità dagli infortunati Calhanoglu, Bastoni e Lautaro. Ultimissime Sabelli Genoa, ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata Mercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un profilo per sostituirlo! Roma, presentato un ricorso per scambio di persona dopo l’espulsione di Wesley: la decisione ufficiale del Giudice Sportivo Giudice Sportivo Serie A: stangata per Durosinmi, squalificati Chivu e Sarri, multa al Torino. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Infortunio De Silvestri: altro stop pesante per il Bologna. Le sue condizioni e i tempi di recupero, comunicato ufficiale

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Vittoria con le ossa rotte per il #Bologna Triplo infortunio contro il #Sassuolo: si fermano #DeSilvestri, #Moro e #Skorupski! x.com

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