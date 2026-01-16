A dicembre 2025, l’inflazione in Toscana si attesta al +1,4%, superiore alla media nazionale. In particolare, Siena si conferma tra le città più care d’Italia. Questi dati riflettono le variazioni dei prezzi nel territorio regionale, evidenziando un quadro economico in evoluzione e le sue implicazioni per cittadini e imprese.

Firenze, 16 gennaio 2026 – La Toscana chiude il 2025 con un’inflazione superiore alla media nazionale. Secondo i dati diffusi dall’Istat, a dicembre l’indice dei prezzi al consumo registra nella regione un aumento dell’1,4% su base annua, contro l’1,2% della media italiana. Un dato che colloca la Toscana al quarto posto a livello nazionale, dopo Calabria (+2,1%), Puglia (+2%), Campania (+1,5%) e a pari merito con il Trentino Alto Adige. Anche Firenze si attesta sopra la media nazionale, con un’inflazione annua dell’1,4%. A livello nazionale, la lieve accelerazione dei prezzi osservata a dicembre è stata trainata soprattutto dai servizi relativi ai trasporti, passati da +0,9% a +2,6%, dagli alimentari non lavorati (+2,3%) e dai servizi vari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inflazione, in Toscana a dicembre è sopra la media nazionale: +1,4%. Siena tra le città più care d’Italia

Spagna: +0,3% m/m inflazione armonizzata preliminare dicembre (+3% a/a) - L'inflazione annua in Spagna è scesa al 2,9% a dicembre, rispetto al 3% di novembre, secondo i dati preliminari dell'Istituto Nazionale di Statistica. milanofinanza.it

