Arlington | il nuovo standard IndyCar 2,73 miglia di sfida

Il Gran Premio di Arlington si svolge su un circuito temporaneo di 2,73 miglia con 14 curve, diventando un nuovo elemento di riferimento per l’IndyCar Series. La gara si tiene su un tracciato che combina diverse tipologie di curve e rettilinei, con una configurazione progettata appositamente per questa occasione. L’evento coinvolge diversi piloti e team che si preparano a competere in questa sfida.

Il Gran Premio di Arlington si impone come nuovo punto di riferimento per l’IndyCar Series, ridefinendo gli standard degli eventi con un circuito stradale temporaneo da 2,73 miglia e 14 curve. La corsa inaugurale si svolge nel weekend del 14 marzo 2026 a Arlington, Texas, trasformando lo stadio dei Dallas Cowboys e il campo da baseball dei Texas Rangers in una pista complessa che include una rettilineo posteriore di 0,950 miglia. I piloti della serie descrivono la presentazione dell’evento come epica e senza precedenti, paragonandola già ai grandi appuntamenti storici come il Gran Premio di Long Beach. Con quasi due anni e mezzo di preparazione, il tracciato offre viste uniche per i tifosi, zone dedicate, concerti con artisti come T-Pain e strutture VIP a tre piani sopra le corsie dei box. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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