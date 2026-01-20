The Sea in the Soul | il secondo capitolo di Helio

Con The Sea in the Soul, Helio continua il percorso iniziato con Nel Rumore del Silenzio, consolidando la sua cifra artistica e ampliando il proprio orizzonte espressivo. Un secondo capitolo che riflette una ricerca autentica e riflessiva, mantenendo sobrietà e coerenza nel suo stile, offrendo un approfondimento sincero e naturale nel suo percorso creativo.

Con The Sea in the Soul, Helio prosegue il cammino avviato con Nel Rumore del Silenzio, confermando una visione artistica già riconoscibile e aprendola a un respiro più ampio. Se l'esordio tracciava una mappa intima fatta di silenzi e memorie, questo secondo capitolo ne espande l'orizzonte: la scelta della lingua inglese non è un semplice cambio di codice, bensì un gesto coerente con l'estetica del progetto, orientato a rendere universali temi e immagini che restano profondamente personali. La continuità è evidente nello stile, mentre la differenza si manifesta nell'ampiezza dello sguardo e nella volontà di dialogare con un pubblico più vasto, senza rinunciare alla cura del dettaglio e alla densità emotiva.

È il 15 gennaio 2016 quando esce Malibu, secondo album di Anderson .Paak, e il soul contemporaneo trova una nuova direzione. Nato dalle collaborazioni con 9th Wonder,Kaytranada, Hi-Tek e con l'eredità di J Dilla (postuma), Malibu è un instant classic

