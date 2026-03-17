Alle 21.10 su Twenty Seven va in onda “Indiana Jones e l’ultima Crociata”, il terzo capitolo della serie. Il film vede protagonisti Harrison Ford, Sean Connery e Denholm Elliott. La pellicola è stata realizzata negli anni ’80 e porta sul grande schermo l’avventura del famoso archeologo. La trama si concentra sulla ricerca del Sacro Graal e sulle sfide che Indiana Jones affronta lungo il percorso.

INDIANA JONES E L'ULTIMA CROCIATA Twenty Seven ore 21.10 Con Harrison Ford, Sean Connery e Denholm Elliott. Regia di Steven Spielberg. Produzione USA 1989. Durata: 2 ore e 7 minuti LA TRAMA Il padre di Indiana Jones, un burbero professore sparisce misteriosamente. Siamo nel 1936. Forse il prof è stato rapito dai nazisti. Indiana corre alla sua ricerca e nel percorso mette le mani sul sacro Graal la coppa di smeraldo usata da Cristo nell'ultima cena. PERCHE' VEDERLO Perchè il terzo capitolo della serie su Indiana non ha niente da invidiare ai capitoli precedenti. I ritmi sono indiavolati. L'azione salta fragorosa e irrefrenabile dalla Germania nell'anno delle Olimpiadi alla Palestina già percorsa dai venti di guerra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Indiana Jones e l'ultima Crociata, il terzo indiavolato capitolo

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Indiana Jones e L'ultima Crociata Un'Avventura Indimenticabile!

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