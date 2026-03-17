Caporalato | indagato cognato di Attilio Fontana commissariata Paul&Shark

La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati Andrea Dini, cognato del presidente di Regione Lombardia, e altre cinque persone, nell’ambito di un’indagine sul caporalato. Contestualmente, è stata commissariata l’azienda di abbigliamento Paul & Shark, coinvolta nella vicenda. La misura riguarda presunte irregolarità legate allo sfruttamento del lavoro.

Andrea Dini, il cognato del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, è indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d’inchiesta sullo sfruttamento nella moda e nel made in Italy. I pubblici ministeri Paolo Storari e Daniela Bartolucci ha disposto martedì il controllo giudiziario d’urgenza della Dama spa, la società di produzione di maglieria e vestiario guidata dal fratello 61enne della moglie del governatore, Roberta Dini. L’accusa nei confronti dell’azienda da 107 milioni di ricavi l’anno, 5,6 milioni di utili e 309 dipendenti di cui 130 operai, indagata per la legge sulla responsabilità... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com Articoli correlati Leggi anche: Mike & Nick & Nick & Alice, la commedia action su Disney+: trailer, trama, cast e quando esce Mike & Nick & Nick & Alice: la nuova commedy action Disney +Vince Vaughn e James Marsden, insieme a Eiza González, sono protagonisti della commedia d’azione di BenDavid Grabinski in arrivo dal 27 marzo su...