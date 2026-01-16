Incidente spaventoso sulla tangenziale più auto coinvolte Tutto bloccato code per km

Venerdì nero a Novara, con un grave incidente sulla tangenziale che ha coinvolto più veicoli, causando un blocco totale del traffico e lunghe code. L’incidente ha paralizzato una delle principali vie di circolazione, creando disagi significativi per gli automobilisti e rallentamenti estesi. La situazione rimane sotto controllo delle autorità, che stanno gestendo i soccorsi e le operazioni di ripristino del traffico.

Venerdì nero per la viabilità novarese a causa di un violento scontro che ha paralizzato una delle arterie principali della città. Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 16 gennaio, un incidente stradale ha messo in ginocchio il traffico lungo la tangenziale, precisamente nel tratto della Statale 703 in direzione sud, verso Vercelli. La carambola si è verificata tra lo svincolo di CameriVeveri e l'uscita dedicata all' interporto, coinvolgendo tre veicoli e rendendo necessario l'intervento immediato dei soccorsi. Le prime informazioni trapelate dal luogo dell'impatto parlano di due persone rimaste ferite, anche se non sono ancora stati resi noti i dettagli sulle loro condizioni cliniche.

