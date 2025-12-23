Tamponamento a catena sulla Tangenziale di Napoli auto si schianta e si ribalta | incidente nella notte

Nella notte si è verificato un tamponamento a catena sulla Tangenziale di Napoli, con alcune vetture coinvolte e un'auto che si è ribaltata. L'incidente ha causato feriti tra i conducenti e i passeggeri, creando disagi al traffico. Le autorità sono intervenute per gestire la situazione e prestare soccorso.

Tamponamento a catena in Tangenziale: 5 mezzi coinvolti, 3 persone trasportate in ospedale (FOTO all'interno). Traffico in tilt - 15 sul cavalcavia della Tangenziale di Trento, in direzione della rotatoria del McDonalds di via di ... ildolomiti.it

Pontecagnano, tamponamento a catena in via Vespucci: donna ferita - facebook.com facebook

Incidente in Sopraelevata, due ferito in codice giallo su un taxi dopo un tamponamento a catena x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.