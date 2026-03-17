Incidente sul lavoro a Bari | morto un 72enne

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Bari, in una ditta del settore alimentare di Ruvo di Puglia, provocando la morte di un uomo di 72 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 5, mentre l’uomo era presente sul posto di lavoro. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un uomo di 72 anni è morto intorno alle 5 di stamattina mentre era a lavoro in una ditta di Ruvo di Puglia (Bari) attiva nel settore alimentare. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. La vittima, che sarebbe il titolare della impresa, sarebbe morta a causa di un trauma da schiacciamento. Per l’uomo sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ha solo potuto constatarne il decesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incidente sul lavoro a Bari: morto un 72enne Articoli correlati Brusasco, operaio agricolo morto per un incidente sul lavoroUn operaio di 25 anni è morto nella serata di ieri un un’azienda agricola di Brusasco , nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro . Leggi anche: Taranto, incidente sul lavoro all'ex Ilva: morto operaio Bari: incidente mortale sulla complanare della SS100: muoiono due giovanissimi Altri aggiornamenti su Incidente sul lavoro a Bari morto un... Temi più discussi: Chi era Paolo Gaggero, morto nell'incidente sul lavoro a Bolzaneto; Incidente sul lavoro, grave un 49enne; Incidente sul lavoro a Biò di Traves: operaio colpito in testa da una benna in un cantiere stradale, è grave; Infortunio sul lavoro a Bolzaneto, operaio muore schiacciato da un macchinario. Incidente sul lavoro nel Barese, muore un 72enneUn uomo di 72 anni è morto intorno alle 5 di stamattina mentre era a lavoro in una ditta di Ruvo di Puglia (Bari) attiva nel settore alimentare. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accerta ... ansa.it Un'altra tragedia sul lavoro: addio a StefanoUn operaio di 50 anni ha perso la vita nella mattinata di mercoledì 4 marzo, in un incidente sul lavoro avvenuto a Saonara, nel Padovano. Il fatto si è verificato intorno alle 10.30 all’interno di un ... polesine24.it Gli inquirenti hanno iscritto il figlio Alex di 27 anni nel registro degli indagati, in quanto proprietario del mezzo agricolo su cui stava lavorando il padre al momento dell’incidente. Il ventisettenne, difeso d’ufficio dall’avvocato Aldo Masserut, risulta indagato per l’i - facebook.com facebook Sasso Marconi, incidente in A1 nella galleria Monte Mario: un morto x.com