Incidente sul lavoro a Bari | morto un 72enne

Da feedpress.me 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Bari, in una ditta del settore alimentare di Ruvo di Puglia, provocando la morte di un uomo di 72 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 5, mentre l’uomo era presente sul posto di lavoro. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un uomo di 72 anni è morto intorno alle 5 di stamattina mentre era a lavoro in una ditta di Ruvo di Puglia (Bari) attiva nel settore alimentare. La dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. La vittima, che sarebbe il titolare della impresa, sarebbe morta a causa di un trauma da schiacciamento. Per l’uomo sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ha solo potuto constatarne il decesso. Sull'accaduto indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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