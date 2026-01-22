Brusasco operaio agricolo morto per un incidente sul lavoro

Un incidente sul lavoro si è verificato a Brusasco, causando la morte di un operaio agricolo di 25 anni. Il giovane è rimasto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. L'incidente ha suscitato attenzione sulle condizioni di sicurezza nelle aziende agricole della zona. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un operaio di 25 anni è morto nella serata di ieri un un'azienda agricola di Brusasco, nel Torinese, a seguito di un incidente sul lavoro. L'uomo, residente a Monteu da Po, è morto incastrato in un macchinario utilizzato per sminuzzare il fieno. Sono stati i colleghi a trovarlo ormai senza vita. Il personale del 118 di Azienda Zero è poi intervenuto per soccorrere la madre del 25enne colta da un malore. Toccherà adesso ai carabinieri della compagnia di Chivasso e agli ispettori dello spresal dell'Asl To4 ricostruire la dinamica e dell'incidente. Un grave incidente sul lavoro si è verificato a Brusasco nella serata di ieri, mercoledì 21 gennaio 2026, presso l'azienda agricola Il Clastlas a Cascina Castellazzo.

