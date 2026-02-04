Scende dall'auto dopo uno sbandamento e viene investito da un'auto pirata | morto un uomo a Perugia

Un uomo è morto a Perugia dopo essere stato investito da un’auto pirata. Secondo le prime testimonianze, l’uomo aveva appena avuto uno sbandamento e si era fermato in carreggiata Sud, dopo aver urtato la segnaletica di un cantiere. Mentre cercava di risalire sulla sua vettura, un’auto senza feriti si è avvicinata e lo ha investito, lasciandolo senza vita sul posto. La polizia indaga per capire chi fosse alla guida dell’auto pirata e cosa abbia spinto l’automobilista a fuggire

