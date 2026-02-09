Crans-Montana la 15enne Elsa è cosciente ma ancora in gravi condizioni | ore in sala operatoria per le ustioni

Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni rimasta gravemente ustionata durante l’incendio di Capodanno a Crans-Montana è ancora in ospedale. È cosciente, ma le sue condizioni restano gravi e i medici le hanno appena sottoposto un lungo intervento in sala operatoria. La famiglia si stringe attorno a lei, sperando in un miglioramento.

Ancora critiche le condizioni di Elsa Rubino, 15enne rimasta gravemente ustionata nell'incendio di capodanno a Crans-Montana. Da quanto apprende Fanpage.it, la ragazza è però cosciente.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

