Crans-Montana la 15enne Elsa è cosciente ma ancora in gravi condizioni | ore in sala operatoria per le ustioni

Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni rimasta gravemente ustionata durante l’incendio di Capodanno a Crans-Montana è ancora in ospedale. È cosciente, ma le sue condizioni restano gravi e i medici le hanno appena sottoposto un lungo intervento in sala operatoria. La famiglia si stringe attorno a lei, sperando in un miglioramento.

