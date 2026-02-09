Crans-Montana la 15enne Elsa è cosciente ma ancora in gravi condizioni | ore in sala operatoria per le ustioni
Elsa Rubino, la ragazza di 15 anni rimasta gravemente ustionata durante l’incendio di Capodanno a Crans-Montana è ancora in ospedale. È cosciente, ma le sue condizioni restano gravi e i medici le hanno appena sottoposto un lungo intervento in sala operatoria. La famiglia si stringe attorno a lei, sperando in un miglioramento.
Ancora critiche le condizioni di Elsa Rubino, 15enne rimasta gravemente ustionata nell'incendio di capodanno a Crans-Montana. Da quanto apprende Fanpage.it, la ragazza è però cosciente.🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondimenti su Crans Montana Elsa
Il papà di Elsa, 15enne ferita a Crans-Montana: “Ustioni sul 70% del corpo e ha contratto un’infezione batterica”
Il papà di Elsa, la ragazza italiana di 15 anni ferita a Crans-Montana, ha riferito a Fanpage.
“Condizioni stabili e lievi miglioramenti, ma ancora gravi le condizioni di tre pazienti”, il bollettino del Niguarda sui feriti di Crans Montana
Il bollettino dell’Ospedale Niguarda di Milano aggiorna sulle condizioni delle 11 persone ustionate nel rogo di Crans-Montana.
Ultime notizie su Crans Montana Elsa
Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans Montana, coniugi Moretti chiedono di oscurare sito sul rogo: Procura si oppone; Crans-Montana, presidente della Svizzera visita feriti al Niguarda; Crans-Montana, un mese dopo l’incendio: la seconda fase della cura dei giovani feriti al Niguarda.
Elsa ricoverata di nuovo a Crans-Montana, indagini mediche in corsoCondizioni cliniche di Elsa Rubino dopo l’incendio di CapodannoLe condizioni di Elsa Rubino, 15enne di Biella coinvolta nel rogo del locale Le Const ... assodigitale.it
Crans-Montana, un altro intervento per la quindicenne Elsa(ANSA) - BIELLA, 09 FEB - Continuano a essere critiche le condizioni di Elsa Rubino, la 15enne biellese rimasta coinvolta nell'incendio del locale Le Constellation a Crans Montana nella notte di Cap ... msn.com
Ken Jacquemoud, ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana fino a due anni fa, nell'interrogatorio di oggi a Sion, ha giustificato così i mancati controlli antincendio al Constellation, in cui sono morte 41 persone nel rogo di Capodanno. facebook
#Tomba: "Il bronzo a #Goggia Ho detto solo 'carino'... #Vonn Non doveva andare a Crans-Montana" x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.