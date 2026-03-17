Un incidente ha coinvolto l’attore italiano Marco Giallini, noto per le sue interpretazioni nel cinema e in televisione. L’episodio si è verificato durante le riprese di una scena e, a seguito dell’incidente, l’attore è stato trasportato in ospedale per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Le circostanze esatte dell’incidente non sono ancora state rese note.

Un incidente improvviso ha interrotto il lavoro di uno degli attori più amati del cinema e della televisione italiana: Marco Giallini. L’episodio è avvenuto mentre si trovava lontano da casa per motivi professionali, impegnato nelle riprese di una nuova stagione di una serie molto seguita dal pubblico. Nel giro di poche ore la notizia si è diffusa rapidamente, creando preoccupazione tra fan e addetti ai lavori. L’infortunio ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari e il trasferimento in ospedale, dove i medici hanno deciso di procedere con un’operazione chirurgica. L’accaduto avrà inevitabilmente conseguenze anche sul lavoro in corso, costringendo la produzione a rivedere i tempi delle riprese. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Incidente per il famoso attore italiano: trasportato in sala operatoria

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