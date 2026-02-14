Tenta di sequestrare una bimba di 18 mesi dalle mani della madre e le frattura una gamba | arrestato

Un uomo ha tentato di portare via una bambina di 18 mesi dalle braccia della madre al centro commerciale Esselunga di Bergamo, e nell’azione le ha spezzato una gamba. L’uomo, che era entrato nel negozio con intenzioni violente, è stato subito fermato dalla polizia. La madre ha urlato e ha cercato di proteggere la figlia, mentre il sospetto si scagliava contro di loro. La scena si è svolta davanti a molti clienti, che hanno assistito spaventati.

Bergamo. Momenti di terrore nel pomeriggio di sabato 14 febbraio al centro commerciale Esselunga di via Corridoni. Verso le 13 un uomo all’esterno del supermercato ha tentato di sequestrare una bimba di un anno e mezzo. Lo sconosciuto ha improvvisamente afferrato la bambina per le gambe, tentando con violenza di sottrarla alla madre che la teneva per mano, cercando di trascinarla verso l’interno del centro commerciale. La donna è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto. Così come il padre, che si trovava con loro, è prontamente intervenuto per bloccare l’aggressore. Anche alcuni passanti e gli addetti alla vigilanza sono intervenuti, riuscendo a immobilizzare il malvivente fino all’arrivo delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Bergamonews.it Aggredisce il padre e prova a sequestrare una bimba di un anno: ma non si accorge di una cosa Padova, tenta di portare via una bimba in passeggino: arrestato un 22enne Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Roma, armato (di pistola) tenta il sequestro di un direttore di banca: preso il rapinatore seriale; Roma, falsa baby sitter tenta rapimento in una scuola a Monteverde; A un mese dal sequestro illegale di Maduro; Hashish nei giardinetti del centro città, la scoperta grazie ai residenti allarmati. Aggredisce una bimba e tenta di sottrarla alla madre: arrestato dalla PoliziaLa bambina è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti clinici, che hanno evidenziato una frattura del femore, provocata dalla violenza del malvivente ... bergamonews.it #Juorno tentata #estorsione e #sequestro in sala giochi a #Ferentino: arrestati tre uomini x.com Tenta la fuga con la droga negli indumenti: 22enne arrestato a Casapesenna Un 22enne è stato arrestato a Casapesenna dai Carabinieri dopo un inseguimento. Sequestrate 18 dosi di hashish e 6 di cocaina, oltre a 270 euro in contante. #notizie #news #cr facebook