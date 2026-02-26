Can Yaman lo ha denunciato La decisione dell’attore turco contro il famoso giornalista italiano

L’attore turco ha presentato una denuncia contro un noto giornalista italiano. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media e ha suscitato molte discussioni. Durante la cerimonia di apertura del Festival di Sanremo, il pubblico ha seguito con attenzione quanto accaduto, mentre le vicende legali continuano a tenere banco tra le cronache italiane e internazionali.

Sul palco del Teatro Ariston il pubblico italiano lo ha applaudito accanto a Carlo Conti e Laura Pausini, durante la serata inaugurale del Festival di Sanremo. Ma mentre le luci della kermesse illuminavano il volto della star nata con le serie turche di successo, a Roma un’altra vicenda prendeva forma lontano dai riflettori. Il suo nome, infatti, è approdato negli uffici della procura capitolina insieme a quello dell’ex compagna, la dj e producer Sara Bluma. Can Yaman e lei hanno deciso di presentare una denuncia per diffamazione contro Alessandro Rosica, conosciuto online come “l’investigatore social” e seguito da oltre un milione di follower su Instagram. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

