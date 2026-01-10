Una chirurgia all’avanguardia In sala operatoria c’è il robot

L’Asst Ovest Milanese ha introdotto la chirurgia robotica nelle sue sale operatorie, adottando il sistema Da Vinci XI. Questa tecnologia avanzata rappresenta un passo importante nell’innovazione sanitaria, offrendo maggior precisione e sicurezza nelle procedure chirurgiche. L’implementazione di questa strumentazione conferma l’impegno dell’azienda nel migliorare la qualità delle cure attraverso l’uso di tecnologie all’avanguardia.

Una chirurgia all’avanguardia. L’Asst Ovest Milanese ha avviato l’era della chirurgia robotica nelle sale operatorie aziendali grazie all’introduzione del sistema Da Vinci XI, nell’ambito del programma regionale di innovazione tecnologica. Il sistema Da Vinci XI è la versione più recente e avanzata di una piattaforma chirurgica robotica per la chirurgia mininvasiva. Permette al chirurgo di operare a distanza, controllando bracci robotici dotati di strumenti miniaturizzati, offrendo visione 3D ad alta definizione e precisione millimetrica, superando i limiti della laparoscopia tradizionale. Il chirurgo non opera con le proprie mani ma manovra un robot a distanza, rimanendo seduto a una console nella sala operatoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

