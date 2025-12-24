Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo nella mattinata della vigilia di Natale nel territorio di Pietracamela (Teramo), per soccorrere una donna di 63 anni residente in provincia di Milano, rimasta ferita durante un’escursione.La donna stava percorrendo un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Scivola e si rompe il polso durante una passeggiata in montagna, escursionista soccorsa dall'elicottero

Leggi anche: Scivola durante un'escursione a Campo Imperatore: escursionista e i suoi compagni recuperati dall'elisoccorso

Leggi anche: Escursionista scivola e rimane ferito: difficile intervento dei vigili del fuoco con l'elicottero

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La versione doppiata di è in esclusiva su ANiME GENERATION Online episodio 5 - Pensiamo al lato positivo delle cose Anne ha compiuto dodici anni. Per una sfida, prova a camminare sul tetto del fienile, ma scivola e si rompe la cavigli - facebook.com facebook