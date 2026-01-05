Esce di strada poi l' auto si cappotta e finisce in bilico sull' argine | conducente ferito

Domenica sera, intorno alle 19, un incidente si è verificato nel Bosco della Panfilia a Sant’Agostino, dove un'auto è uscita di strada, si è ribaltata e si è trovata in bilico sull'argine del Cavo Napoleonico. Il conducente è rimasto ferito. L'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi ha consentito di gestire la situazione e mettere in sicurezza l'area.

L’auto che esce di strada, si ribalta e solo per poco non finisce nel Cavo Napoleonico. E’ l’incidente avvenuto domenica sera, intorno alle 19, nella zona del Bosco della Panfilia (a Sant’Agostino). Secondo quanto si apprende, un uomo di 50 anni era alla guida della propria vettura – una Kia. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Esce di strada, poi l'auto si cappotta e finisce in bilico sull'argine: conducente ferito Leggi anche: Arezzo: auto esce di strada e si ribalta, ferito il conducente Leggi anche: L'improvvisa sbandata, poi l'auto che esce di strada e si ribalta: un ferito Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Esce di strada, poi l'auto si cappotta e finisce in bilico sull'argine: conducente ferito; Frontale sulla strada provinciale 147 a Monti: uomo incastrato nell’auto; Auto esce di strada e si schianta contro un albero per evitare un cinghiale, un morto e un ferito; Albino, ubriaco cappotta con l’auto ma esce illeso. Auto esce di strada e finisce in bilico su un dirupo: salvati papà, mamma, neonato e bimba di 2 anni - Una famiglia a bordo di un'auto uscita di strada e finita in bilico su un dirupo è stata salvata da tre giovani carabiniere libere dal servizio. fanpage.it

Auto esce di strada e finisce cappottata alla rotonda: 50enne ferita nell'impatto. Strada chiusa e traffico in tilt - Fuoriuscita autonoma oggi, verso le 18, da una rotatoria a Santa Maria di Campagna a Cessalto. ilgazzettino.it

Auto si cappotta in galleria a Serravalle di Chienti, tre feriti - Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale in galleria lungo la Ss 77 nel territorio di Serravalle di Chienti (Macerata): l'auto su cui viaggiavano, per cause in fase di accertamento, ha ... msn.com

Esce di strada e si schianta contro un palo nella notte di Capodanno L'incidente è avvenuto attorno alle 3 del mattino... - facebook.com facebook

Bono, auto esce fuori strada: morto un 30enne x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.