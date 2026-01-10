Esce di strada con l' auto e muore | incidente all' alba

Nella prima mattinata di oggi, sabato 10 gennaio, si è verificato un incidente stradale a Persereano, frazione di Pavia di Udine. Giuseppe Cuffari, un uomo di 92 anni, ha perso il controllo dell’auto, uscendo di strada e finendo in un fosso. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 e purtroppo ha causato la morte dell’automobilista.

Erano circa le 5.30 della mattina di oggi, sabato 10 gennaio, quando Giuseppe Cuffari, un 92enne residente a Pavia di Udine, ha perso il controllo della sua auto finendo in un fosso: l'incidente si è verificato in via Garibaldi a Persereano, frazione di Pavia di Udine. Per l'uomo, purtroppo, non.

