Incendio domato ma appartamento inagibile in via Nenni | le fiamme sono partite dallo studio

Nella serata del 1 gennaio, un incendio in un appartamento di via Pietro Nenni ha reso inagibile l’immobile, a seguito di un incendio probabilmente causato da un cortocircuito nello studio. Le operazioni di spegnimento sono state concluse, ma le verifiche sono ancora in corso per accertare le cause esatte. L’incidente ha richiesto l’evacuazione dell’intero stabile, che ora si trova sotto osservazione delle autorità competenti.

Le verifiche sono in corso, ma potrebbe essere stato un cortocircuito la causa dell'incendio divampato la sera del 1 gennaio in un appartamento di via Pietro Nenni costringendo all'evacuazione dell'intero palazzo. A domare l'incendio sono stati i vigili del fuoco che ora stanno anche portando.

Incendio a Gemona, appartamento inagibile - I Vigili del fuoco di Gemona sono intervenuti poco dopo le 22 di ieri, venerdì 12 dicembre, per un incendio in un'abitazione in via Tagliamento, probabilmente causato dal malfunzionamento di un ...

Dopo aver domato l'incendio e verificato la stabilità strutturale dei locali coinvolti, le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell'area si sono concluse intorno alle ore 06:10 di questa mattina. - facebook.com facebook

