Un rappresentante dello sport ha dichiarato che l'inaugurazione di un nuovo spazio dedicato mira a coinvolgere i giovani e a farli sognare attraverso l’attività fisica. L’evento si è svolto a Cologno Monzese, dove è stato presentato un progetto che pone lo sport al centro di un’iniziativa importante per la comunità locale. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone interessate all’area sportiva.

Cologno Monzese (Mi), 16 mar. (Adnkronos) - Inaugurare questo spazio, che mette lo sport al centro anche della quotidianità "è un qualcosa di molto importante, anche perché, forse, si è un po' persa l'abitudine tra i ragazzi di oggi di uscire, andare al campetto, conoscere e incontrarsi con qualcuno e creare la magia dello sport, del gioco, dell'apprendimento, del continuare a sognare". Lo ha detto Filippo Magnini, ex nuotatore, oggi alla presentazione a Cologno Monzese di 'Sport Illumina', nell'ambito del progetto Illumina, ideato da Sport e Salute e promosso e finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi tramite il dipartimento per lo Sport, che vuole rispondere concretamente alla necessità di restituire ai cittadini luoghi di aggregazione autentici, accessibili e sicuri. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sport, Magnini: "Illumina progetto importante per far sognare ragazzi"

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