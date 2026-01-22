Sport illumina a Monserrato | al via il progetto che riporta sport e spazi sociali nel quartiere

22 gen 2026

È prossima l’apertura del progetto “Sport illumina” a Monserrato, volto a valorizzare gli spazi sociali e sportivi del quartiere. Dopo l’approvazione amministrativa e il via libera alla fattibilità tecnica, i lavori stanno per iniziare, segnando un passo importante per il rilancio delle aree dedicate all’attività fisica e alla socializzazione. L’intervento mira a creare un ambiente più accessibile e coinvolgente per i cittadini di Monserrato.

È ormai imminente l’avvio del progetto “Sport illumina” nella frazione di Monserrato. Dopo l’ultimo passaggio amministrativo che ha aperto ufficialmente le porte al cantiere, la giunta comunale di Palazzo dei Giganti ha approvato, a fine dicembre, il progetto in termini di fattibilità tecnica ed.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

Corri per la Vita, a Monserrato vince Eros PirasSuccesso per la gara ciclistica amatoriale Corri per la Vita a Monserrato, organizzata dalla Associazione Prometeo in collaborazione con l’Associazione ciclistica Gino Mameli e con il Patrocinio del ... unionesarda.it

Monserrato, tutto pronto per la Festa dello Sport: ospite speciale l’atleta Gabriele CattaSarà un pomeriggio all’insegna dello sport, della condivisione e della partecipazione quello in programma sabato 11 ottobre a Monserrato, dove si terrà la Festa dello Sport, manifestazione organizzata ... unionesarda.it

