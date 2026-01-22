Sport illumina a Monserrato | al via il progetto che riporta sport e spazi sociali nel quartiere
È prossima l’apertura del progetto “Sport illumina” a Monserrato, volto a valorizzare gli spazi sociali e sportivi del quartiere. Dopo l’approvazione amministrativa e il via libera alla fattibilità tecnica, i lavori stanno per iniziare, segnando un passo importante per il rilancio delle aree dedicate all’attività fisica e alla socializzazione. L’intervento mira a creare un ambiente più accessibile e coinvolgente per i cittadini di Monserrato.
È ormai imminente l’avvio del progetto “Sport illumina” nella frazione di Monserrato. Dopo l’ultimo passaggio amministrativo che ha aperto ufficialmente le porte al cantiere, la giunta comunale di Palazzo dei Giganti ha approvato, a fine dicembre, il progetto in termini di fattibilità tecnica ed.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Narni, gara nazionale ‘Ciclocross dei Pini’: “Sport romantico che riporta indietro nel tempo”. Oltre quattrocento atleti al via
Leggi anche: Progetto 'Costa Sud', prende forma il Parco Bellavista: "Japigia diventerà il quartiere dello sport"
Corri per la Vita, a Monserrato vince Eros PirasSuccesso per la gara ciclistica amatoriale Corri per la Vita a Monserrato, organizzata dalla Associazione Prometeo in collaborazione con l’Associazione ciclistica Gino Mameli e con il Patrocinio del ... unionesarda.it
Monserrato, tutto pronto per la Festa dello Sport: ospite speciale l’atleta Gabriele CattaSarà un pomeriggio all’insegna dello sport, della condivisione e della partecipazione quello in programma sabato 11 ottobre a Monserrato, dove si terrà la Festa dello Sport, manifestazione organizzata ... unionesarda.it
È stata avviata la Conferenza dei Servizi da parte dell’Area dei Lavori Pubblici e Manutenzioni – Ufficio Edilizia Pubblica e Impianti Sportivi del Comune di Palermo, nell’ambito del progetto “Sport Illumina”, per la realizzazione del nuovo playground sportivo in - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.