Sport illumina a Monserrato | al via il progetto che riporta sport e spazi sociali nel quartiere

È prossima l’apertura del progetto “Sport illumina” a Monserrato, volto a valorizzare gli spazi sociali e sportivi del quartiere. Dopo l’approvazione amministrativa e il via libera alla fattibilità tecnica, i lavori stanno per iniziare, segnando un passo importante per il rilancio delle aree dedicate all’attività fisica e alla socializzazione. L’intervento mira a creare un ambiente più accessibile e coinvolgente per i cittadini di Monserrato.

