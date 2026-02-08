Sport e socialità | inaugurata la nuova area multisport a Bientina

È stata inaugurata a Bientina una nuova area multisport, pensata per chi cerca un posto all’aperto dove praticare sport e socializzare. La struttura offre diverse attività e mira a coinvolgere cittadini di tutte le età, promuovendo uno stile di vita più attivo e sano. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di residenti e amministratori locali, entusiasti di poter contare su uno spazio dedicato al benessere collettivo.

C'è un nuovo spazio a Bientina pensato per promuovere il benessere fisico, la socialità e uno stile di vita attivo, all'aria aperta. E' stata inaugurata la nuova area attrezzata multisport in via Don Falaschi. Un luogo aperto a tutte le età, dove il movimento, il gioco e la possibilità di stare.

