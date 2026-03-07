Palestra Munari Verso l’apertura

La palestra Munari a Sondrio è ormai pronta per l’apertura. Si tratta di una nuova struttura che contribuirà a sostenere le attività sportive scolastiche e quelle delle varie società sportive della zona. La palestra è stata costruita per offrire uno spazio dedicato agli allenamenti e alle attività fisiche, ampliando le possibilità di praticare sport nel territorio.

La palestra Munari è pronta. A Sondrio è nata un'altra importante struttura a supporto dell'attività scolastica e di quella delle numerose società sportive. Un edificio inserito nel contesto cittadino, costruito con materiali ecosostenibili, che utilizza impianti a energia rinnovabile. L'inaugurazione si terrà il 16 marzo, alle 11. Gli alunni della scuola dell'infanzia Munari e della scuola primaria Credaro vi potranno svolgere attività fisica, mentre le società sportive che ne hanno già fatto richiesta la utilizzeranno negli orari e nei periodi non scolastici per corsi e allenamenti. Al finanziamento di 1,5 milioni di euro sul Pnrr,...