Smaltimento illegale di rifiuti scoperto e denunciato un imprenditore

Una recente operazione della Guardia di Finanza ha portato alla denuncia di un imprenditore di Santa Cesarea Terme, coinvolto nella gestione non autorizzata e nella combustione illecita di rifiuti. L'indagine ha evidenziato pratiche di smaltimento illegale, evidenziando l'importanza di rispettare le normative ambientali per tutelare il territorio e la salute pubblica.

SANTA CESAREA TERME - Un imprenditore del settore serramenti è stato denunciato dalla guardia di finanza per gestione non autorizzata e combustione illecita di rifiuti. L’uomo avrebbe accumulato in un terreno agricolo di Santa Cesarea Terme gli scarti della propria attività lavorativa per poi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

