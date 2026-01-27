Tra gli ospiti da Dior Beatrice Borromeo ha catturato l’attenzione per un look capace di riflettere con coerenza lo spirito della collezione

La sfilata Dior Haute Couture PE 2026, tenuta a Parigi, ha segnato un nuovo capitolo dell’eleganza couture, unendo richiami storici a innovazioni moderne. Tra gli ospiti, Beatrice Borromeo ha scelto un look che riflette coerentemente lo spirito della collezione, sottolineando l’importanza di un’eleganza senza tempo e contemporanea.

La sfilata Dior Haute Couture PE 2026, presentata a Parigi il 26 gennaio, ha aperto un nuovo capitolo dell'eleganza couture, tra richiami al passato e visioni contemporanee. Tra gli ospiti del défilé, Beatrice Borromeo ha catturato l'attenzione per un look capace di riflettere con coerenza lo spirito della collezione. L'outfit della reale si costruiva attorno a un paio di mom jeans dal taglio essenziale, asciutti e privi di eccessi, che introducevano una nota quotidiana e moderna. A bilanciare il denim, una giacca di velluto nero sciancrata, impreziosita da ricami floreali tono su tono, richiamava la tradizione couture della maison, valorizzando la silhouette con discrezione.

