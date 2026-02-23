Gruppo Cap | modello aggregazione con Alfa in Lombardia

Il gruppo Cap ha scelto di collaborare con Alfa per rafforzare i servizi idrici in Lombardia. La Regione ha promosso questa alleanza per migliorare l’efficienza e favorire progetti innovativi nel settore. La partnership mira a unire risorse e competenze, creando un modello di gestione più sostenibile. Questa iniziativa si inserisce nella strategia regionale di sviluppare reti più solide tra i gestori pubblici. La collaborazione tra le due realtà si concretizza in un nuovo progetto operativo.

(Adnkronos) – Regione Lombardia ha più volte ribadito la necessità che i gestori dei servizi pubblici sviluppino forme di aggregazione e relazioni di rete per rafforzare efficienza, innovazione e capacità di generare valore condiviso. Un indirizzo chiaramente espresso nel programma regionale di sviluppo sostenibile (P) della XII Legislatura, che individua tra le priorità di governo il completamento delle gestioni uniche d'ambito, superando le residuali gestioni 'in economia', e nella Relazione biennale sullo stato del Servizio idrico integrato, che monitora il livello di aggregazione e l'avanzamento dei gestori unici.