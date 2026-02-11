A Giovanna Terzi Bosatelli vice presidente del gruppo Polifin Spa il premio Standout Woman Award 2026

Nella mattinata di oggi, il Prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha incontrato Giovanna Terzi Bosatelli al Palazzo del Governo. La vicepresidente del Gruppo Polifin Spa, che ha anche un ruolo in Gewiss Spa, ha ricevuto il premio “Standout Woman Award 2026”. Un riconoscimento che celebra il suo impegno nel settore elettrotecnico, dove l’azienda di Bergamo si distingue in Europa.

Bergamo. Nella mattinata odierna, il Prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, Giovanna Terzi Bosatelli, vice presidente del Gruppo Polifin Spa di Bergamo e consigliere di amministrazione della società Gewiss Spa, con sede in Cenate Sotto, impresa tra le migliori in Europa nel settore elettrotecnico. In occasione del predetto incontro il Prefetto ha espresso le proprie congratulazioni all’imprenditrice, insignita del premio internazionale “ Standout woman award 2026”, riconosciuto a donne e uomini che si sono distinti per sensibilità, responsabilità e impegno professionale e sociale.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Giovanna Terzi Bosatelli

Giovanna Terzi Bosatelli, vice presidente di Polifin e consigliere di Gewiss, ha ricevuto lo Standout Woman Award 2026.

Giovanna Terzi Bosatelli, vicepresidente del Gruppo Polifin e consigliera di Gewiss, ha ricevuto lo Standout Woman Award 2026.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Giovanna Terzi Bosatelli

A Giovanna Terzi Bosatelli, vice presidente del gruppo Polifin Spa il premio Standout Woman Award 2026Il Prefetto di Bergamo ha consegnato il premio riconosciuto a donne e uomini che si sono distinti per sensibilità, responsabilità e impegno professionale e sociale ... bergamonews.it

Esempio di leadership e impegno sociale: a Giovanna Terzi Bosatelli lo Standout Woman Award 2026Giovanna Terzi Bosatelli, vice presidente del Gruppo Polifin e consigliere di amministrazione di Gewiss, ha ricevuto lo Standout Woman Award 2026, un riconoscimento internazionale assegnato a chi si ... bergamo.corriere.it