L’Imperia Volley Basko ha battuto il VBC Rapallo con un punteggio di 3-1, riuscendo a conquistare la vittoria nonostante fosse in campo con appena nove giocatori. La partita si è svolta senza variazioni nella formazione e senza sostituzioni, mostrando una squadra compatta e determinata. I giocatori hanno affrontato l’intera gara con impegno, portando a casa i tre punti.

La vittoria dell’Imperia Volley Basko contro il VBC Rapallo si è concretizzata nonostante una formazione ridotta a soli nove elementi. I tecnici Paolo Ghione e Massimiliano Niggi hanno dovuto affidarsi a un sestetto obbligato, con l’esordio da titolare di Giuseppe Roccolano. Il punteggio finale ha gli imperiesi imporsi per 3-1, dopo aver subito la rimonta avversaria nel terzo set vinta ai vantaggi. L’impatto di questa gara va oltre il semplice risultato sportivo, toccando le corde della resilienza tipica delle comunità liguri. In un contesto dove le risorse umane sono limitate dalla salute dei giocatori, la squadra ha dimostrato come la coesione possa compensare le carenze numeriche. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Imperia vince 3-1: resilienza con soli nove giocatori

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