calabria vince a roma con nove etichette premiate nel beviamoci sud 2026

La Calabria fa il pieno di premi a Roma, al Beviamoci Sud 2026. Nove etichette sono state premiate, su più di 300 vini in degustazione. La regione si conferma protagonista nel settore vinicolo, portando a casa risultati importanti in una manifestazione che richiama operatori e appassionati da tutta Italia.

La Calabria ha ottenuto un successo significativo al Beviamoci Sud 2026, tenutosi a Roma, con nove etichette premiate su un totale di oltre 300 vini degustati. L’evento, che si è svolto nella settima edizione della manifestazione dedicata ai vini del Sud Italia, ha visto la partecipazione di oltre 80 aziende e ha permesso di consolidare il ruolo della regione come protagonista della viticoltura italiana meridionale. Tra i vini premiati, due primi posti andati alla cantina Spadafora 1915 per il rosato “Rosaspina 2024” e al vino rosso “Ripe del Falco 2018” della cantina Ippolito 1845. Altri riconoscimenti sono andati a vini della cantina Barone G. 🔗 Leggi su Ameve.eu

