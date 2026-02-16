Imperia affronta la ludopatia | Comune e Giocatori Anonimi insieme per sensibilizzare e offrire aiuto

A Imperia, il Comune e i Giocatori Anonimi organizzano un evento per combattere la ludopatia, una dipendenza che colpisce molte persone nella città. La decisione nasce dall’aumento dei casi registrati negli ultimi mesi, che preoccupano le autorità locali. Durante l’iniziativa, verranno condivise testimonianze e si offriranno strumenti concreti per chi desidera uscire dal tunnel del gioco compulsivo. La serata si terrà in centro e prevede anche un momento di confronto tra esperti e familiari coinvolti.

Imperia dice basta alla ludopatia: un incontro per rompere il silenzio e offrire speranza. Imperia si prepara ad affrontare una sfida nascosta ma devastante: la dipendenza dal gioco d'azzardo. Domani sera, 16 febbraio 2026, presso il centro Carpe Diem, si terrà un incontro pubblico promosso dall'Associazione Giocatori Anonimi e dal Comune per sensibilizzare la comunità e offrire un sostegno concreto a chi lotta contro questa patologia. L'iniziativa mira a superare lo stigma che spesso circonda la ludopatia, offrendo uno spazio sicuro per il confronto e la speranza. Un problema in crescita: la ludopatia nel contesto italiano.