Gli Stati Uniti stanno intensificando il loro interesse nel Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), coinvolgendo attivamente diverse iniziative e incontri a Trieste. La regione diventa così un punto focale delle strategie americane per rafforzare le connessioni commerciali e infrastrutturali tra Asia, Medio Oriente e Europa. La presenza di rappresentanti statunitensi nel capoluogo giuliano sottolinea questa attenzione crescente.

TRIESTE — Gli Stati Uniti vedono nel Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (Imec) un’opportunità geopolitica ed economica per le imprese americane — dall’energia alle infrastrutture digitali fino ai trasporti — e puntano a far passare rapidamente l’iniziativa dalla fase concettuale alla realizzazione concreta dei progetti. È una delle linee emerse con maggiore chiarezza nel corso degli incontri internazionali ospitati a Trieste in queste due giornate dedicate alla connettività tra Indo-Pacifico, Medio Oriente ed Europa. La logica che emerge dai confronti tra rappresentanti istituzionali, imprese e analisti, è quella di trasformare Imec in un motore economico sostenuto dagli investimenti privati e da procedure commerciali più snelle. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Imec, da Trieste gli Usa spingono sull’acceleratore

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