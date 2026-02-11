Dopo la cattura di Nicolas Maduro, il settore petrolifero venezuelano torna sotto i riflettori internazionali. Carichi di petrolio partono verso Italia, Israele e Spagna, mentre gli Stati Uniti spingono le loro aziende a sfruttare le nuove opportunità. La domanda ora è: la nuova era del petrolio venezuelano è iniziata davvero?

La nuova era del petrolio venezuelano è realtà? Dopo la cattura da parte degli Usa dell’ex presidente Nicolas Maduro il settore energetico di Caracas è tornato al centro degli scenari internazionali. Gli ultimi giorni segnano profonde novità a riguardo. Le nuove rotte del petrolio di Caracas. Ieri, Bloomberg ha rivelato che un carico di petrolio venezuelano sarebbe stato comprato dall’israeliano Barzan Group, chiamato a contribuire alla sfida di Tel Aviv per la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico. E oggi è emersa la notizia, riportata da Argus Media, circa ulteriori spedizioni partite in direzione di Italia e Spagna, Paesi di cui sono originarie due major (Eni e Repsol) con importanti interessi nel Paese latinoamericano. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Parte la corsa al petrolio venezuelano: carichi verso Italia, Israele e Spagna, gli Usa spingono le loro aziende

Approfondimenti su Venezuela Energia

La Marina statunitense ha intercettato e sequestrato una nave russa nel corso di un’operazione durata due settimane, nel contesto delle sanzioni sul produzione di petrolio venezuelano.

Anche se il rilancio del Venezuela dopo Maduro rappresenta una sfida per gli Stati Uniti, potrebbe esserci chi tra le grandi potenze vede opportunità in questa situazione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Venezuela Energia

Argomenti discussi: Supercoppa di pallavolo maschile a Trieste: parte la corsa al biglietto; Elezioni comunali. Nel Pd parte la corsa al dopo Marotta: programma e candidature dividono il partito; Trump e la corsa al riarmo nucleare; Calciomercato Napoli, da McTominay a Anguissa è corsa al rinnovo di contratto.

Premio Novello, parte la corsa. I cittadini inviano le candidatureParte la corsa al Premio Malatesta Novello. Giovedì 20 novembre si terrà la cerimonia di assegnazione del 19° premio Malatesta Novello. Istituito nel 2007, il riconoscimento conferito ... ilrestodelcarlino.it

Ancona, parte (bene) la corsa al regalo. «Gente anche da fuori». È l’anno del pensiero techANCONA Cosa troveranno sotto l’albero gli anconetani? Tanta tecnologia, ma anche vestiti, giochi da tavolo, e ristampe speciali in vinile di album storici, oggetto di culto che torna a attirare anche ... corriereadriatico.it

Amica9 Tv. . Sport, giovani e studenti: Parte da Barletta la tappa provinciale de "La Corsa di Miguel" #barletta #lacorsadiMiguel - facebook.com facebook

Parte la corsa all' #OscartuttoBICI professionisti: scatto di Scaroni che insidia subito Ciccone #tuttoBICI #FondazioneMolteni tuttobiciweb.it/article/177011… x.com