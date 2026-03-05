La madre di Mark ha ammesso di aver ripulito il sangue dopo il femminicidio di Ilaria Sula e ha patteggiato una pena di due anni per il reato di occultamento di cadavere. La donna ha riconosciuto le proprie responsabilità in relazione ai fatti accaduti e ha concluso l’accordo con la procura. La vicenda riguarda il caso di femminicidio che ha coinvolto Ilaria Sula.

Per il femminicidio di Ilaria Sula, la madre di Mark ha patteggiato una pena di due anni per concorso nell’occultamento del cadavere. La donna, ascoltata oggi a Rebibbia, ha ripercorso le ore precedenti e successive al delitto. Ha confessato di aver aiutato il figlio a ripulire il sangue sulla scena del crimine “Quando Mark è uscito di casa ho pulito la sua stanza. C’era molto sangue a terra. Ho preso lo zaino di Ilaria, con i suoi vestiti dentro, e ho buttato tutto“. È questo il passaggio centrale della testimonianza resa oggi dalla madre di Mark Antony Samson, ascoltata nell’aula bunker del carcere di Rebibbia davanti ai giudici della terza Corte d’Assise di Roma, nel processo per il femminicidio di Ilaria Sula. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Femminicidio Ilaria Sula, la madre di Mark ammette: ‘Ho ripulito il sangue’

