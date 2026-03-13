Campionato vinto a marzo il Vicenza può aggiungersi ai club da record Ci sono Psg Liverpool Bayern…

Il Vicenza ha già conquistato il campionato di Serie C a marzo e si propone come uno dei club da record, insieme a squadre come il Paris Saint-Germain, Liverpool e Bayern Monaco. La squadra guida la classifica con un vantaggio di 18 punti sull’Union Brescia e ha già festeggiato con lo spumante da settimane. La stagione si è conclusa con questa vittoria anticipata.

Cominciamo dalla situazione nel Girone A. Vicenza 75, Union Brescia 57: +18 sulla seconda a sette giornate dal fischio finale sulla regular season. I veneti possono chiudere il discorso alle idi di marzo se vincono nel posticipo contro l’Inter Under 23 e le Rondinelle non dovessero fare altrettanto sul campo dell’Alcione Milano. Oppure se pareggiano coi nerazzurri e l’Union perde. Due combinazioni non impossibili per archiviare il campionato senza che sia neanche iniziata la primavera. I numeri del resto non lasciano scampo: il miglior attacco (54 gol) e la miglior difesa (solo 19 subiti, come l’Alcione) sono lì a testimoniarlo. Nel 2016 il Psg fa il vuoto in Francia, al punto da chiudere il discorso addirittura il 13 marzo, e con otto turni di anticipo: merito dell’assurdo +25 messo a referto sul Monaco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

