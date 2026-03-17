Il Vicenza è riuscito a tornare in Serie B

Il Vicenza ha conquistato la promozione in Serie B con diverse giornate di anticipo rispetto alla fine del campionato. Dopo due stagioni in cui ha lottato per risalire, la squadra ha ottenuto la qualificazione grazie a una serie di risultati favorevoli e a investimenti significativi nel corso della stagione. La squadra si prepara ora a disputare il prossimo campionato di categoria superiore.

Con largo anticipo sulla fine del campionato, grazie a importanti investimenti e dopo due stagioni in cui ci era già andato vicinissimo Lunedì sera il Vicenza ha battuto 2-1 l’Inter Under 23 (la seconda squadra dell’Inter) e ha così vinto con sei giornate di anticipo il girone A della Serie C maschile, uno dei tre gironi della terza e ultima categoria del calcio professionistico in Italia. Tornerà così a giocare in Serie B, a cui si qualificano le prime tre classificate dei tre gironi in cui è divisa la Serie C più la vincitrice dei lunghi e cervellotici playoff di categoria. Il Vicenza non gioca in Serie B dal 2022 e in questi quattro anni aveva sempre cercato di tornarci, pure con notevoli investimenti. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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