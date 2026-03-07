Serie A Reggio BiC ritrova il sorriso ed espugna Vicenza

La Reggio BiC ha ottenuto una vittoria in trasferta contro Vicenza nella partita di Serie A, con il punteggio di 46-56. Dopo una sconfitta arrivata all'ultimo minuto contro Porto Torres, la squadra ha ritrovato fiducia superando gli avversari veneti. La sfida si è svolta in terra veneta, segnando un'importante affermazione per la formazione.

Vittoria per 46-56. Decisivo l’allungo nel terzo quarto, che ha permesso agli amaranto di costruire il margine necessario per conquistare due punti fondamentali Importante successo esterno per la Reggio BiC, che dopo la beffarda sconfitta allo scadere contro Porto Torres ritrova il sorriso in terra veneta superando Vicenza con il punteggio di 46-56. Due punti preziosi al termine di una gara intensa e combattuta, decisa soprattutto dall’allungo dei reggini nel terzo quarto. Alla vigilia Vicenza aveva parlato di una vera e propria “chiamata alle armi”, ma nonostante la grande determinazione dei padroni di casa, l’esperienza del gruppo guidato da coach Cugliandro ha fatto la differenza nei momenti chiave del match. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

