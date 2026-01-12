Viaggio nella Francofonia con Il Piccolo Principe | alla Pascoli di Noicattaro un incontro tra lingua cultura e futuro

Il viaggio nella Francofonia con Il Piccolo Principe offre un’occasione di approfondimento sulla ricchezza culturale, linguistica e umana del mondo francofono. L’evento, previsto per martedì 13 gennaio 2026 alla Pascoli di Noicattaro, mira a promuovere la conoscenza delle diverse storie e tradizioni che compongono questa realtà, favorendo un dialogo interculturale tra studenti e insegnanti. Un momento di confronto per avvicinare i giovani alla diversità e alla condivisione.

Un consiglio per la vostra estate 2026: le Fiandre! In questi giorni di inizio anno stavo riordinando le foto del mio viaggio dello scorso agosto e ho pensato di condividerle qui, magari possono essere d'ispirazione per qualcuno di voi che sta decidendo la - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.