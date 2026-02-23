Valditara | Sosteniamo ‘la cultura sportiva’ Un miliardo per le palestre scolastiche è il più grande investimento nella storia repubblicana

Valditara ha annunciato che il governo ha destinato un miliardo di euro per le palestre scolastiche, creando il più grande investimento nella storia della scuola repubblicana. La causa di questa scelta risiede nella volontà di rafforzare la cultura sportiva tra gli studenti e migliorare le strutture esistenti. Il fondo, destinato alle scuole di tutta Italia, mira a costruire e rinnovare impianti sportivi, offrendo nuove opportunità di attività fisica. La decisione rappresenta un passo deciso verso un sistema scolastico più attivo.

“ Abbiamo fatto il più grande investimento mai fatto nella storia della scuola repubblicana in infrastrutture sportive ”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenendo a margine della firma del Protocollo d’Intesa con Confindustria Moda in Fiera Milano, ha rivendicato l’impegno del Governo sul fronte dell’edilizia sportiva scolastica, nel giorno di chiusura delle Olimpiadi Invernali. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Rinnovate le attrezzature sportive in 49 palestre scolasticheLa Città metropolitana di Venezia ha annunciato il rinnovo delle attrezzature sportive in 49 palestre scolastiche della zona.

Tariffe per le palestre scolastiche: 7 euro l'ora per le società sportiveLa decisione della Giunta di Aversa di fissare a 7 euro l’ora le tariffe per le società sportive ha suscitato reazioni tra gli operatori del settore.

